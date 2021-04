Gli sparano mentre cammina strada: ragazzo in gravi condizioni

Sono ancora da chiarire i contorni della sparatoria in strada avvenuta nella serata di venerdì nella frazione Chiarini di Montichiari, in via Santa Scolastica. Verosimilmente, il tutto sarebbe nato da un litigio scaturito per dissidi personali tra la vittima, un 32enne (P.M. le iniziali), ed un altro ragazzo italiano.

Nel corso della notte sono state eseguite alcune perquisizioni da parte dei carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda, che hanno consentito di trovare l’arma (una pistola a tamburo) utilizzata per ferire la vittima, ricoverata in prognosi riservata al Civile di Brescia; non è in pericolo di vita.

"Sono ancora in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare con esattezza l’esecutore materiale del tentato omicidio", si legge in un comunicato dei militari.