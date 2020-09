Cade dal camion, batte la testa e la schiena: operaio in ospedale

Ha battuto la testa e la schiena l'operaio di 56 anni che mercoledì mattina è caduto dal cassone di un camion mentre stava scaricando del materiale nei pressi del campo sportivo di Montichiari, in Via Giovanni Falcone alle spalle del velodromo. L'uomo è stato soccorso dai colleghi e poi ricoverato in codice giallo in ospedale: non è in pericolo di vita ma i carabinieri, intervenuti per i rilievi, sono ancora in attesa della prognosi.

Tutto è successo poco prima delle 9.30: il 56enne avrebbe messo un piede in fallo, perdendo così l'equilibrio e cadendo all'indietro. Un volo di poco più di un metro e mezzo, ma che ha fatto comunque preoccupare i colleghi, vista la brutta caduta: come detto ha battuto la testa e la schiena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non ha mai perso conoscenza durante le operazioni di soccorso, coordinate dagli operatori dell'automedica con il supporto dei volontari della Croce Bianca, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale in ambulanza. Come da prassi, trattandosi di infortunio sul lavoro, sono stati allertati anche i tecnici dell'Asst del Garda.