Due boati, paura in paese: la centrale elettrica va a fuoco

Non uno ma due boati hanno strigliato il placido pomeriggio di Via Trieste a Montichiari: i "botti" si sono verificati intorno alle 15.30 di domenica e sarebbero conseguenza di una doppia esplosione alla centrale elettrica Enel, causata da un probabile sovraccarico a uno dei trasformatori. I primi a dare l'allarme alcuni residenti: tempo pochi minuti e sul posto già c'erano i tecnici specializzati di Enel oltre ai Vigili del Fuoco.

Tutto si è risolto prima di sera, anche se - per ovvi motivi - in alcune zone del paese è saltata la corrente elettrica. "Il guasto - fa sapere il sindaco Marco Togni - ha provocato l'esplosione di parti delle componenti della centrale, con due forti boati che sono stati avvertiti in una vasta zona dell'abitato".

La centrale Enel di Montichiari

La centrale Enel di Montichiari fornisce elettricità anche ad altri Comuni limitrofi, tra cui Carpenedolo, Calcinato, Calvisano e Castenedolo: è strutturata ad "anello", in modo che se si dovesse verificare un guasto, quella parte viene subito "sezionata" e altre entrano in funzione al suo posto. "Quella che è saltata - continua Togni - non è la media ma l'alta tensione, ma come detto parte del restante circuito è prontamente entrato in funzione e la corrente è tornata in pochissimo tempo. Siamo fortunati - conclude il sindaco - e da Enel sono stati bravi a fare una centrale di questo tipo a Montichiari. In altre zone, con un simile guasto, il paese rimarrebbe senza corrente per molte ore".