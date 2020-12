Chiusa nella Rsa, vede la figlia sul tablet dopo settimane: anziana muore d'infarto

Una tragedia che ha dell'incredibile, alla casa di riposo di Montichiari: una donna di 92 anni è deceduta d'infarto dopo aver parlato in videochiamata con la figlia, che non sentiva da tempo. L'anziana signora era convinta fosse morta, e quando finalmente ha potuto rivederla, anche se a distanza, il suo cuore non ha retto.

Lo ha riferito in consiglio comunale Ferruccio Scarpa, il presidente della Montichiari Multiservizi, la partecipata comunale che gestisce la Rsa e altre strutture assistenziali (come il centro diurno) sul territorio monteclarense. “La signora, un'arzilla 92enne, era convinta che la figlia fosse morta – ha spiegata – Le abbiamo collegate con un tablet, e dopo tre ore questa signora se n'è andata per un infarto. E' stata una giornata terribile”.

Nessun caso Covid tra gli ospiti

La casa di riposo, ad oggi, non ha ancora registrato alcun caso di Covid tra gli ospiti. L'accesso ai familiari e agli esterni è stato bloccato il 16 febbraio scorso, in anticipo di oltre due settimane sulle successive delibere regionali. “Grazie al lavoro dei nostri operatori, e anche con un po' di fortuna – dice ancora Scarpa – ad oggi non abbiamo avuto nessun caso Covid nelle nostre strutture”.

Una "tenda degli abbracci" per Natale

Ad oggi sono 92 gli ospiti presenti, continua Scarpa, “con una media di 8/9 persone mancanti: non si è mai verificato, di fatto i parenti non vogliono più portare i familiari, perché hanno paura di non vederli più”. Sotto Natale è attesa una bella novità: “Allestiremo la tenda degli abbracci – chiosa il presidente della Multiservizi – ossia un pallone pressurizzato con un telo di plastica nel mezzo. I familiari entreranno tutti bardati, e i pazienti anche: ma si potranno riabbracciare. E' una delle cose più belle che potevamo fare”.