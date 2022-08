Cane in fuga tra le auto in tangenziale: l’allarme corre sui social

"Attenzione c’è un cane lupo in tangenziale, non si fa prendere". L’allarme è stato lanciato sui social, mercoledì mattina, ma sarebbe pure scattata la chiamata alle forze dell’ordine. Si tratta di un lupo cecoslovacco, forse femmina. Il primo avvistamento alle 7, a Castiglione delle Stiviere, all’altezza dello stabilimento della Amica Chips.

“Ho provato a prenderla per portarla via dalla strada molto trafficata - scrive su Facebook un’automobilista di passaggio sulla Tangenziale - ma non sono riuscita. Ho contatto carabinieri, vigili e Ats ma senza ricevere aiuto. Purtroppo poi sono dovuta andare al lavoro: se qualcuno ha notizie o sa come aiutare mi faccia sapere”

E il suo appello è rimbalzato di bacheca in bacheca, mentre si sono moltiplicati gli avvistamenti: nella tarda mattinata un’altra automobilista si è imbattuta nel lupo cecoslovacco. Il cane avrebbe percorso diversi chilometri ed è stato immortalato al distributore di Novagli di Montichiari. Ma anche in questo caso non si sarebbe fatto avvicinare. Nel frattempo molte persone si sono mobilitate per cercarlo e provare a metterlo al sicuro lontano dalla trafficata strada.

La buona notizia è arrivata nel primo pomeriggio: l’animale è stato finalmente recuperato ed è potuto tornare tra le braccia del suo padrone.