Completamente cieco, finisce nel canale: residenti salvano un cane dalla morte

Da giorni vagava per Montichiari: una volta scappato non è più riuscito a trovare la strada di casa, a causa della sua cecità. E nel peregrinare senza una meta il cane, un anziano meticcio, ha rischiato davvero grosso: nel pomeriggio di domenica è infatti caduto nel fosso ghiacciato che costeggia via Brescia. Per lui avrebbe potuto finire malissimo: ad evitare che avesse una crisi di ipotermia potenzialmente letale sono stati alcuni residenti della zona.

Davvero provvidenziale il loro intervento: hanno preso una fune e l’hanno immediatamente lanciata nel fosso. Il meticcio ha afferrato la corda con i denti e si è lasciato trasportare a riva. Una volta recuperato, è stato affidato agli agenti della Polizia Locale - nel frattempo allertati - che lo hanno portato al canile sanitario dell’Ats di Brescia, perché gli fossero prestate le prime cure.

Nei giorni scorso la sua foto e quelle del salvataggio hanno fatto il giro dei social. Tutto è bene quel che finisce bene: nella giornata di lunedì sono stati rintracciati i proprietari e il meticcio ha potuto finalmente tornare a casa.