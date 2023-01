Furti nelle case, auto non assicurata e guida senza patente: due donne nei guai

Ha percorso quasi 800 chilometri senza patente, né tanto meno l'assicurazione: dai successivi accertamenti è emerso un ricco curriculum di precedenti penali, come per l'amica che era con lei, ma è risultata anche irregolare sul territorio nazionale. Dunque si provvederà anche all'espulsione dall'Italia. E' successo in località Boschetti a Montichiari.

Fermate dalla Polizia Locale

Le due giovani donne, di nazionalità serba e domiciliate in un campo nomadi di Secondigliano, Napoli, sono state fermate dalla Polizia Locale mentre transitavano a bordo di un'auto. Identificate dagli agenti, a loro carico sono risultati numerosi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio e furti in abitazione.

I successivi approfondimenti hanno permesso di verificare la mancanza di permesso di soggiorno valido: denunciate, saranno messe a disposizione della Questura per le procedure di espulsione. Non solo: la ragazza alla guida era senza patente, mai conseguita, a bordo di un'auto senza assicurazione (che per questo è stata sequestrata).