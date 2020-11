Ladri in camera da letto mentre i proprietari dormono: villa svaligiata in pochi minuti

Notte da incubo, la scorsa settimana, per i padroni di una villetta situata nella frazione Boschetti di Montichiari. Sono stati svegliati di soprassalto dal baccano fatto dai ladri in fuga: i malviventi scappavano proprio dalla camera da letto dove la coppia stava dormendo. Nessun faccia a faccia, per fortuna, ma tanta rabbia e altrettanta paura.

Il colpo è infatti riuscito e i ladri se ne sono andati con anelli, bracciali, collane d’oro e pure denaro contante. La chiamata ai carabinieri è scattata quando ormai i malviventi avevano fatto perdere le loro tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ladri professionisti e silenziosi: si erano intrufolati nell’abitazione senza destare sospetti o fare alcun rumore. Addirittura si erano spinti fin dentro la camera da letto dove dormivano i proprietari, aprendo cassetti e armadi per cercare - e poi arraffare - gioielli e preziosi. Solo durante la precipitosa fuga hanno svegliato i proprietari, che ormai nulla potevano fare per sventare il furto.