Tremendo boato nella notte: hanno fatto saltare il bancomat con una bomba

Un violento boato nel cuore nella notte, residenti svegliati di soprassalto e spaventati per il frastuono. Nel mirino dei banditi è finito lo sportello automatico della filiale del Banco di Desio in via Mantova a Montichiari. I malviventi sono entrati in azione col favore dell'oscurità verso l'1.40 di sabato: hanno piazzato una ‘bomba’ e poi hanno arraffato i contanti. Il bottino è di circa 35mila euro.



Dopo l'allarme, sul posto è arrivato il direttore della banca, Emanuele Verzotti. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Montichiari, l'ipotesi più probabile è che l'assalto esplosivo sia opera di un commando specializzato: si tratterebbe di 4 banditi poi fuggiti a bordo di un'Audi station wagon, colore nero, facendo perdere le proprie tracce. Si indaga cercando di ricostruire il colpo tramite'analisi dei numerosi filmati di sorveglianza della zona.