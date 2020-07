Bimba di pochi mesi rischia di soffocare: salvata dal volontario-eroe

L'eroe del giorno è Andrea Bernardo detto Berny: da 12 anni in forza alla Croce Bianca di Montichiari, domenica pomeriggio ha salvato la vita a una bimba di pochi mesi che ha rischiato di soffocare per colpa di un boccone di cibo. E' successo intorno alle 14.30 al ristorante Made in Sud: alla piccola è stata praticata alla perfezione la manovra di disostruzione delle vie aeree, tanto che all'arrivo dei soccorsi non c'è stato nemmeno bisogno del ricovero in ospedale.

Sono stati attimi davvero concitati. La bimba, di appena 9 mesi, ha improvvisamente smesso di respirare, il suo volto stava già cambiando colore. Alla disperazione dei genitori è seguito il pronto intervento di Andrea Bernardi, che ha lasciato il suo tavolo ed è accorso ad aiutare la bambina.

Una "manovra" per salvarle la vita

L'ha presa in braccio, l'ha girata verso di sé, insomma ha svolto alla lettera le procedure per liberarla dal boccone che la stava soffocando. Ancora pochi attimi e poi la piccola ha cominciato a tossire, il sintomo che finalmente stava bene e il peggio dunque era passato. La bimba è stata subito visitata anche dal medico: è andato tutto bene.

Immancabili i ringraziamenti dei genitori, del personale del ristorante e di tutti i clienti: davvero un grande gesto da parte di un volontario soccorritore, intervenuto anche se fuori servizio per salvare una vita. Plauso al suo coraggio anche dai colleghi della Croce Bianca e dalla responsabile Maria Rosa Bianchini.