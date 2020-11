Folle lite per un parcheggio: uomo accoltellato al volto

Folle litigio per un parcheggio nella tarda mattinata di domenica a Montichiari. Ad avere la peggio un 36enne originario della Guinea, sfregiato al volto a alla mano dai fendenti sferrati da un cittadino albanese, rintracciato in poche ore dai carabinieri di Carpenedolo e denunciato per quanto accaduto. A dare l'allarme una giovane coppia che transitava nel vicino autolavaggio, e che ha avvistato un uomo a terra, in un bagno di sangue.

Allarme lanciato in codice rosso

In codice rosso si è precipitata un'ambulanza della Croce Bianca: i primi accertamenti medici hanno ridimensionato la gravità delle ferite. Il giovane non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. Grazie alle testimonianze dell'aggredito e alle telecamere di videosorveglianza i militari in un paio d'ore sono riusciti a risalire all'aggressore, che come detto è stato denunciato.

A scatenare la furia sarebbe stata una banale lite per un parcheggio: il 36enne avrebbe anticipato di pochi attimi l'arrivo del secondo contendente. Sono volate parole forti, finché l'albanese non ha estratto un coltello e ha colpito più volte la vittima. Ulteriori accertamenti sono in corso.