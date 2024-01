Assegni di sostegno, ma erano morti o all'estero: truffa da 260mila euro

Assegni unici universali e bonus per figli e familiari a carico percepiti senza averne i requisiti, per una cifra complessiva di 264mila euro. Succede a Montichiari: a scoprire i 'furbetti' è stata la Polizia Locale, grazie a una serie di controlli mirati messi a segno a partire dall'ottobre del 2023.

A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco della cittadina della Bassa, Marco Togni: "Sono state inviate più di 40 segnalazioni all'Inps, per un totale di 170 persone che si sono rese irreperibili sul territorio". Tra i requisiti fondamentali per godere della misura di sostegno, dedicata alle famiglie con uno o più figli minorenni a carico, oltre alla cittadinanza c'è la residenza e il soggiorno in Italia. A Montichiari sono stati scovati diversi beneficiari che prendevano i soldi nonostante si fossero trasferiti all'estero. Tra di loro anche una donna non più in vita: il suo decesso non era mai stato comunicato all'anagrafe e i bonus continuavano quindi ad arrivarle. A seguito della segnalazione della Locale, l'Inps da sospeso tutte le erogazioni indebite.

"La segnalazione più cospicua è stata quella relativa ad un nucleo familiare, composto da 9 persone – spiega il sindaco Togni –, che percepiva un'erogazione annua pari ad 24.776 euro. Credo che questa sia solo la punta dell'iceberg: di Comuni in Italia ce ne sono quasi 8.000, lascio tirare a voi le conclusioni".