Perde il marsupio, una donna lo ritrova (ma è pieno di cocaina): arrestato meccanico

Perdere qualcosa e poi ritrovarla, non è sempre sinonimo di fortuna: è il caso di un meccanico di 50 anni, che – nei giorni scorsi – aveva smarrito il suo marsupio in centro a Montichiari. Mercoledì una donna lo ha rinvenuto per caso in strada, consegnandolo agli agenti della Locale. All'interno – una volta aperto – c'erano il portafoglio con i documenti, 500 euro in contanti e una 'sorpresina' non male: buste di cocaina per una decina di grammi.

I poliziotti hanno velocemente rintracciato il 50enne, facendo scattare la perquisizione della sua abitazione, dove sono stati sequestrati altri 21 grammi della stessa droga e due bilancini di precisione, probabilmente utilizzati per confezionare le dosi.



A quel punto l'arresto per detenzione di stupefacenti è stato inevitabile: il fermo è stato convalidato dal giudice, che ha disposto l'obbligo di firma in attesa del processo.