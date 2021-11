Morto storico commerciante di paese: "Ciao papà, ora sarai già in paradiso"

Con lui se ne va un pezzo di vita monteclarense: si è spento all’età di 83 anni Angelo Aloisio, storico commerciante del centro cittadino.

Nato nel 1937 a Cirò in provincia di Cosenza, Aloisio si era spostato per amore nel paese della Bassa bresciana. Qui, dopo essersi sposato con Martina, aveva aperto un negozio di elettrodomestici ed elettronica, che ottenne anche il riconoscimento di bottega storica. Il negozio si trovava alle Quattro Vie fino al 1980, quando si spostò in via Cesare Battisti, dove tutt’ora è gestito dai figli. Insignito del Cavalierato al Lavoro, Aloisio era molto conosciuto in paese anche per essere stato vicepresidente del Club 124 Frecce Tricolore. Affabile e sempre gentile, lascia nel dolore la moglie Martina e i figli Anna, Katia e Vincenzo.

I funerali si sono svolti presso il Duomo di Montichiari. Tanti i messaggi di cordoglio nelle ultime ore: “Ciao mio papi, son certa che il paradiso ti ha già accolto per la splendida persona che sei sempre stata” ha scritto sui social la figlia Katia.