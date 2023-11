Velivolo in avaria, atterraggio d'emergenza: paura in aeroporto

Atterraggio d'emergenza per un aereo Cessna 560 mercoledì pomeriggio all'aeroporto di Montichiari. Come riferito dai Vigili del Fuoco, la sala operativa è stata attivata intorno alle 16 per un velivolo con avaria al carrello: aveva perso la funzionalità della ruota sinistra, a quanto pare scoppiata. Decollato da Bolzano, aveva fatto tappa in Algeria per il rifornimento del carburante e sarebbe dovuto arrivate in Namibia, a bordo 6 passeggeri diretti in Africa per una vacanza.

Atterraggio d'emergenza

L'anomalia è stata riscontrata durante la tappa algerina: da qui la decisione di tornare in Italia. Deciso l'atterraggio a Montichiari, sono state attivate tutte le procedure d'emergenza. Dopo un primo passaggio dell'aereo sulla pista, il pilota ha ripreso quota per consumare buona parte del carburante prima di atterrare con i carrelli chiusi (in gergo, "di pancia"). L'atterraggio è avvenuto intorno alle 17.30 con il supporto di tutti i mezzi aeroportuali dei Vigili del Fuoco.

Tutti illesi i 6 occupanti, comunque consegnati alle cure dei sanitari per accertamenti: sul posto anche due ambulanze della Croce Rossa e l'automedica. Come da prassi, per l'accaduto è stata aperta un'inchiesta da parte dell'autorità per il volo civile.

Il video dell'atterraggio

“La bravura del pilota – fa sapere il sindaco di Montichiari – ha permesso un atterraggio senza forte impatto strisciare dolcemente il velivolo sulla pista. Nessun danno a cose e persone, tranne ovviamente per l'aereo che ora avrà bisogno di un buon carrozziere”.