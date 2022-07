Uomo avvolto dalle fiamme: corre a chiedere aiuto nell'agriturismo

Avvolto dalle fiamme, è riuscito a correre e a raggiungere l'agriturismo per chiedere aiuto. E proprio il tempestivo soccorso di alcuni operai dell'azienda - oltre alla tuta che indossava - potrebbe avergli salvato la vita: l’uomo - un apicoltore - avrebbe riportato numerose ustioni, soprattutto al torace e alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Trasportato all'ospedale Civile a bordo di un’ambulanza, è stato infatti ricoverato in codice giallo.

È accaduto lunedì mattina a Monticelli Brusati: l’allarme è scattato verso le 10 e sul posto si son precipitati - oltre ai sanitari del 118 - i vigili del fuoco. Le fiamme avrebbero infatti interessato anche parte del frutteto: sono state domate prima che si propagassero ai campi circostanti, grazie al pronto intervento dei pompieri.

Ancora da chiarire cosa abbia scatenato il rogo. Pare che l’uomo sia rimasto ustionato mentre lavorava alle arnie situate a poca distanza dall’azienda agricola: quando è stato soccorso, il suo equipaggiamento protettivo era completamente avvolto dalle fiamme.