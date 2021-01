Rischio valanghe a Montecampione, strada chiusa: evacuate 15 famiglie

Troppo elevato il rischio di valanghe in quota a Montecampione, frazione montana di Artogne: il sindaco Barbara Bonicelli ha emesso un'ordinanza di chiusura della strada che raggiunge il complesso residenziale a 1.800 metri di quota, dove allo stesso tempo la Protezione Civile è intervenuta per far evacuare le famiglie attualmente presenti al residence Le Baite.

La situazione dopo l'ultima nevicata

La decisione è arrivata all'alba di domenica, a seguito dell'ennesima nevicata: la perturbazione è poi proseguita in giornata, complicando ulteriormente la situazione. La strada è stata chiusa al traffico, transennata e bloccata con un “muro” di neve. Tra le famiglie che in questi giorni stazionavano, in tutto una ventina, ben 15 sono state riaccompagnate a valle, mentre le restanti hanno preferito rimanere in casa.

Resteranno probabilmente isolati per qualche giorno, in attesa di un miglioramento. Lo stesso destino era capitato già sabato a residenti e turisti della zona di Campolaro, a circa 1.450 metri d'altitudine. Ancora chiusa la Strada provinciale 345, dove appunto sabato si sono scatenate alcune slavine, anche se di lieve entità. L'allerta resta massima.