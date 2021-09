Le grida d'aiuto di un ragazzino, poi il nulla: mistero in montagna

Le ricerche sono proseguite per ore

Momenti di preoccupazione a Montecampione, la località turistica tra i territori di Artogne e Pian Camuno, in Val Camonica. Domenica 5 settembre, due escursioni riferiscono di aver sentito delle urla provenire da una valle, nei pressi della pista ex Fodestal.

Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che i due si trovassero a circa 1500 metri di quota, quando hanno sentito la voce di un ragazzino che chiedeva aiuto. Subito hanno allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti una decina di tecnici del Soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco. Dopo aver risalito la pista, i volontari si sono messi a perlustrare il territorio alla ricerca della presunta persona: qui hanno controllato la valle sottostante, calandosi su alcuni precipizi nei pressi del sentiero, senza però riscontrare nulla. Le ricerche si sono concluse intorno alle 20: in volo si è alzato anche l’elisoccorso decollato da Caiolo, in provincia di Sondrio, che ha sorvolato la zona dando esito negativo. Al momento non risultano comunicazioni di persone scomparse. Presenti sul posto anche i carabinieri.