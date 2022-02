Positivo al Covid, fa lezione a una giovane allieva: denunciato

Avrebbe dovuto restare a casa, perché positivo al Covid, invece era andato a lavorare come se nulla fosse. Protagonista della vicenda è un maestro di sci: nei giorni scorsi, la polizia lo ha sorpreso sulle piste di Montecampione mentre insegnava a una giovane allieva ad usare lo snowboard.

I guai per l’uomo sono cominciati sulla seggiovia Gardena: una pattuglia di agenti sciatori, impiegati quotidianamente sulle piste per controllare il rispetto delle norme anti-Covid, ha notato che l’uomo aveva utilizzato l’impianto di risalita senza esibire il Green Pass.

Una volta fermato, il maestro è risultato essere sprovvisto del certificato verde, indispensabile per accedere agli impianti di risalita. Dagli ulteriori accertamenti svolti dagli agenti è inoltre emerso che l’uomo era positivo al Covid e che quindi avrebbe dovuto essere in isolamento, tra le mura della sua abitazione.

Il maestro è stato immediatamente allontanato dalle piste e isolato in un luogo aperto e non frequentato da altre persone, poi è scattato il ritiro dello skipass, le sanzioni e la denuncia. Chi è positivo ed esce di casa quando sa che non dovrebbe, perché si trova in isolamento, commette infatti un illecito di natura penale. Per questo reato è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5mila euro.