Bufera di neve in montagna, 2 ragazze intrappolate a oltre 2mila metri

Bufera di neve in montagna, due ragazze bloccate per tutta la notte in quota sopra Montecampione (Valcamonica). Hanno trovato riparo al bivacco Martino Bassi, illese ma costrette a chiamare aiuto per il fortissimo vento che faceva tremare le pareti: e poi tanta, tantissima neve. La centrale operativa è stata allertata nel pomeriggio di lunedì.

Raggiunte dai soccorritori

Le squadre del Soccorso Alpino le hanno raggiunte prima del buio con un mezzo fuoristrada, ma ci sono volute delle ore per raggiungere il bivacco a causa della scarsa visibilità e della tempesta di neve. Sono state soccorse a oltre 2mila metri di altitudine, rifocillate con bevande e piatti caldi, rinforzate con coperte e altri generi di prima necessità.

Bloccati tutta la notte

A causa del maltempo le ragazze e i soccorritori hanno passato la notte al bivacco. Sono rientrati a valle sono all'alba di mercoledì: le due giovani sono state riaccompagnate con l'elisoccorso. Coinvolti nell'intervento i tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della stazione di Breno (V Delegazione bresciana): attivati anche i Vigili del Fuoco.