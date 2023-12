Cade durante un’escursione: salvo dopo un volo shock di 200 metri

Uno scialpinista bresciano di 39 anni è stato soccorso venerdì pomeriggio sul monte Vioz (Tn), a quota 3.186 metri, dopo essere scivolato per circa duecento metri in seguito a una caduta.Il giovane uomo, in compagnia di altri due scialpinisti, stava scendendo verso valle quando, probabilmente a causa delle condizioni del manto nevoso (in parte ghiacciato), è scivolato lungo un terreno di neve e sassi per circa duecento metri. I due compagni, illesi, l'hanno raggiunto ma, nonostante il 39enne fosse cosciente e le sue condizioni non apparissero gravi, non riusciva più a scendere. Erano le 15 circa quando è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze 112.

La Centrale unica di Trentino emergenza, con il coordinatore dell'area operativa Trentino occidentale del Soccorso alpino, ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre alcuni operatori della stazione di Pejo erano in piazzola. L’elicottero è arrivato dalle parti del bresciano che, dopo una prima valutazione, è stato messo sulla barella. L’infortunato è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è grave.

Fonte: Trentotoday.it