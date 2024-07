Base jumper si schianta contro la parete di roccia della montagna

Nella tarda serata di giovedì 11 luglio, un base jumper straniero è stato elisoccorso a seguito di un grave incidente avvenuto sul Monte Casale, nell'Alto Garda. L'uomo, dopo essersi lanciato dal pilastro del monte, ha aperto la vela del paracadute ma si è schiantato contro la parete sottostante, finendo su una cengia. L’allarme è stato dato intorno alle 20:15 e l’intervento di salvataggio è terminato dopo quasi due ore.

La complessità dei soccorsi, dovuta alla posizione in parete e all'approssimarsi del buio, ha richiesto l'intervento immediato della centrale unica di emergenza. Da Mattarello è decollato immediatamente un elicottero, mentre gli operatori della stazione di Riva del Garda si sono avvicinati via terra alla zona dell'incidente per fornire supporto in caso di necessità.



Giunti sul posto, i sanitari dell’elisoccorso hanno rapidamente stabilizzato, sedato e imbarellato l’uomo. Il base jumper, cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, ha riportato una seria frattura a un arto inferiore e altri possibili politraumi, pertanto è stato elitrasportato d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.



Fonte: Trentotoday.it