Gesto estremo sui monti: la persona scomparsa è stata ritrovata morta

Le ricerche della persona scomparsa sul Monte Brione, che si affaccia sull'alto lago di Garda, si sono concluse poco dopo l'alba di oggi (lunedì 22 aprile). E nel peggiore dei modi: verso le 7 è stato e stato avvistato, e poi recuperato, il cadavere della persona di cui non si avevano più notizie dalla giornata di ieri, domenica 21 aprile.

Stando a quanto trapelato, si è trattato di un gesto estremo. Le operazioni di ricerca, coordinate dall’ispettore distrettuale Lorenzo Righi, sono scattate intorno alle 20.15 di domenica: i vigili del fuoco di Riva, Dro e Arco, poi raggiunti anche dai colleghi di Trento, hanno setacciato la zona in lungo e in largo, avvalendosi anche dei droni e dell'elisoccorso con la termocamera.

Anche i tecnici del soccorso alpino hanno lavorato al fianco dei pompieri per l'intera notte. Un intervento complesso, anche per via delle non facili condizioni meteo: le forti raffiche di vento e la scarsa visibilità hanno complicato, e non poco, l’attività che è stata interrotta intorno alle 22.30. Le operazioni sono riprese all'alba: un’ora più tardi, il tragico epilogo.