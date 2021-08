Parapendio precipita in montagna, a bordo due persone

Un incidente in montagna si è verificato nel primo pomeriggio di domenica. Intorno alle 14.30, un parapendio biposto è precipitato sui prati a quota 1.600 metri, dopo essere decollato da Tratto Spino, sentiero numero 651 delle Creste del Monte Baldo, a quota 1.700 metri. Poiché le nuvole limitavano la visibilità, una squadra del Soccorso alpino di Ala già sul posto si è portata sul luogo dell'incidente, dove le i due uomini avevano riportato: uno un probabile trauma alla schiena, l'altro una possibile frattura alla caviglia. Il primo sarebbe un istruttore classe 1965 di Bolzano, mentre l'altro risulterebbe essere un classe 1961 tedesco.

Non appena si è aperto un varco è arrivato l'elicottero da Trento, che ha sbarcato l'equipe medica del 118 e il tecnico di elisoccorso. Prestate le prime cure, l'infortunato con dolori alla schiena è stato imbarellato e recuperato assieme alla seconda persona. Dopo essere stati spostati e ricondizionati, entrambi sono stati condotti all'ospedale di Trento in codice giallo. In zona anche i carabinieri di Malcesine.

Fonte: Veronasera.it