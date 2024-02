Tragedia in montagna: escursionista trovato morto in un dirupo

Lago di Garda. Un tragico incidente avvenuto sul Monte Baldo nella tarda mattinata di giovedì è costato la vita a un escursionista.

Erano circa le 12.40, quando al Soccorso Alpino è stata chiesta la disponibilità di una squadra in supporto all'elisoccorso, decollato in direzione del Baldo, dove due persone che stavano risalendo il Canale Osanna avevano assistito alla caduta di un uomo: quest'ultimo sarebbe stato visto ruzzolare per 250-300 metri prima di fermarsi apparentemente privo di vita, come ha poi riportato uno dei due testimoni che si era avvicinato a lui. L'escursionista, un alpinista trentino di 68 anni, sarebbe scivolato nel dirupo nonostante indossasse i ramponi.

Non si sa se il 68enne (di cui al momento non sono note le generalità) sia scivolato sulla neve tra le rocce dal sentiero delle Creste o se si trovasse nel canale. Individuato il punto dalle coordinate ricevute dall'uomo che chiedeva soccorso, l'elicottero ha sbarcato in "hovering" un tecnico e l'équipe medica, che ha solamente potuto constatare il decesso.



La salma è stata quindi recuperata con il verricello a 1.840 metri di quota, vicino ai cavi della teleferica del Rifugio Telegrafo, e trasportata a Caprino, dove attendevano i carabinieri e dove è stato fatto arrivare il carro funebre. Sul posto anche i carabinieri di Caprino per gli accertamenti del caso.



Fonte: Trentotoday.it