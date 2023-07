Colpito da un malore improvviso: soccorso dall'eliambulanza

Verso le 15 di domenica, il 112 è stato allertato per un'emergenza sullo Spigolo Bianco, una via alpinistica del Monte Baldo. Secondo quanto viene riportato dal Soccorso Alpino, all'incirca a metà salita, un 53enne di Malcesine ha accusato un malore improvviso, forse dovuto a un colpo di calore. L'uomo era in cordata con altri due alpinisti.

In suo aiuto è quindi decollato l'elicottero del 118, che ha poi individuato i tre rocciatori fermi in sosta. Il 53enne è stato successivamente recuperato con il verricello; la corda è stata fatta scendere per una ventina di metri insieme a un operatore.

Lo scalatore melsineo è stato infine trasportato all'ospedale di Peschiera del Garda per le verifiche del caso; le sue condizioni non preoccupano. I suoi due compagni hanno invece proseguito in autonomia.

