Monno, si ribalta escavatore: operaio muore sul colpo

Ennesimo dramma sul lavoro verso le 11 di oggi, martedì 1 marzo, in un cantiere stradale a Monno, comune dell'Alta Valcamonica.

Stando a quanto accertato finora, pare che un operaio di 52 anni sia deceduto mentre stava lavorando lungo Strada di Savena, che, dal piccolo abitato, conduce ai monti sopra il campo di calcio comunale. Sembrerebbe che il 52enne si sia ribaltato in un torrente, mentre stava manovrando un escavatore.

Subito sono stati allertati i soccorsi: in pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco, l'elisoccorso e un'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare; è spirato sul posto.