Piogge torrenziali: in paese si apre un'enorme voragine

Si continua a lavorare (dallo scorso weekend) a Moniga per la voragine che si formata in Via Pergola a causa del maltempo: siamo a fianco della Strada provinciale 572 Desenzano-Salò, per fortuna solo sfiorata dallo smottamento, nell'area di sosta sul lato destro della carreggiata in direzione Desenzano. È qui che nella serata di giovedì, a seguito di un piccolo cedimento dell'asfalto (di circa 1 metro quadrato) è stata individuata una cavità larga 7 metri, lunga 4 e profonda 2.

Operai al lavoro senza sosta

La fossa sarebbe stata scavata dall'erosione dell'acqua che scorre nel sottosuolo: un groviglio di fiumiciattoli sotterranei che scendono dalle colline di Soiano e si dirigono verso il lago. Ruspe e operai, come detto, sono al lavoro senza sosta, anche sotto la pioggia: le acque sotterranee dovranno essere intubate e rimesse in “riga”, onde evitare che il loro transito possa causare ulteriori smottamenti. Il crollo del terreno ha interessato anche un vecchio acquedotto, involto in mattoncini, andato parzialmente distrutto.

L'ordinanza della Polizia Locale

La Strada provinciale non è interessata dal dissesto: è stata chiusa giovedì sera ma solo per qualche ore, dalle 20 alle 24, sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Manerba, la Polizia Locale della Valtenesi, il sindaco Renato Marcoli, tecnici e operai comunali, la Provincia di Brescia. Fino al termine dei lavori, è in vigore un'ordinanza della Polizia Locale che vieta la circolazione veicolare e pedonale nell'area interessata, “al fine di procedere al ripristino dei luoghi, evitare danni per le cose e lesioni per le persone”.