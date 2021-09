Lo scooter sorpassa, l'auto svolta a sinistra: sbalzato dal sellino, è grave

Ha tentato una disperata frenata, ma non ha potuto evitare l'impatto. Ha riportato lesioni gravissime il 31enne bresciano che nel pomeriggio di ieri, sabato 25 settembre, si è scontrato con un'automobile che procedeva nella sua stessa direzione di marcia.

L'incidente è avvenuto a Moniga del Garda, lungo la ex Strada statale 572 che collega Desenzano a Salò, al confine con Manerba. Il 31enne era alla guida di uno scooter sul quale viaggiava con la compagna. Nel tentativo di sorpasso della vettura che lo precedeva si è scontrato con l'automobile che nel frattempo aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.

Nell'impatto, violento, il 31enne è stato sbalzato dallo scooter per diversi metri prima di schiantarsi sull'asfalto. Soccorso dall'eliambulanza, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ferita, in modo non grave, anche la fidanzata che viaggiava sul sellino dietro di lui. Nessuna conseguenza invece per i passeggeri dell'auto che si è scontrata con lo scooter, una coppia di mezza età scossa per quanto l'accaduto.