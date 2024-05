Ladri scatenati, fanno razzia nel campeggio: rubati soldi, gioielli e televisioni

Ladri scatenati i Valtenesi: nel mirino non solo le abitazioni. Venerdì 17 maggio è stato infatti messo a segno un colpo al camping di Moniga del Garda. Una vera e propria razzia, come scrive l'edizione bresciana del Corriere della Sera.

La banda, approfittando della temporanea assenza dei proprietari, è entrata nel campeggio e ha ripulito i bungalow della struttura di via Prato Negro, arraffando non solo soldi e gioielli dei turisti, che cominciano ad affollare le località a del Garda, ma pure le televisioni presenti nelle casette mobili.

Bottino ancora da quantificare, ma considerevole quindi per i ladri che sono riusciti a farla franca. Indagini in corso, da parte dei carabinieri di Manerba. Un episodio non isolato: nelle ultime settimane sono stati segnalati diversi furti in abitazione a Moniga, ma pure a San Felice, Calvagese e Manerba.