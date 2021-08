Colpito da un infarto mentre è in vacanza, muore a 53 anni

E' stato rianimato a lungo ma purtroppo senza successo il turista austriaco di 53 anni che lunedì pomeriggio si è sentito male in un albergo di Moniga del Garda, morto probabilmente per un infarto. L'allarme è stato lanciato in codice rosso da Via del Magone, poco prima delle 16.30: sul posto si sono precipitati i sanitari dell'automedica e un'autolettiga del Cosp di Bedizzole, mentre da Brescia è stato fatto decollare l'elicottero.

L'elisoccorso è atterrato nella zona del porto, e qui è rimasto per circa un'ora: è il tempo in cui medici e infermieri avrebbero provato a rianimare il 53enne. Ma come detto non c'è stato niente da fare. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Salò, che hanno già chiuso il caso confermando la morte per cause naturali.