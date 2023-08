Tir si ribalta sulle strisce pedonali: caos sulla Provinciale, code di chilometri

Traffico bloccato per oltre 3 ore sulla Strada provinciale 572 a Moniga, per un incidente avvenuto stamattina verso le 9 alla rotonda di via Pergola, davanti all’Italmark.

Per cause ancora da accertare, il camion si è ribaltato sopra le strisce pedonali: fortunatamente, in quell’istante non passava nessuno. Il conducente, un 41enne, ha riportato lesioni lievi ed è stato medicato sul posto da un’ambulanza di Valtenesi Soccorso.

Per la gestione del traffico, effettuare i rilievi e rimuovere il mezzo pesante sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Valtenesi, i Vigili del fuoco di Salò e gli uomini della Protezione civile comunale.

Per sollevare il camion è stato inoltre necessario fare intervenire una gru. Da Padenghe fino a Manerba, si sono formate code e rallentamenti per chilometri.