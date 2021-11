Travagliato piange Monica Nicolini, morta a 52 anni

Una famiglia colpita da un grave lutto, una vita spezzata davvero troppo presto: Travagliato piange la scomparsa di Monica Nicolini, morta prematuramente all'età di 52 anni.

"Sentite condoglianze alla famiglia", "via siamo vicini per la perdita della cara sorella", "un forte abbraccio alla mamma Bianca": con decine di messaggi di cordoglio, tutto il paese si stringe attorno al dolore della famiglia di Monica; sposata con Roberto Bergomi, lascia nel dolore anche la figlia Federica, la mamma Bianca, i fratelli Dino e Giovanni, le sorelle Marcella e Francesca.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale del paese martedì 16 novembre, alle 10, partendo un quarto d'ora prima dalla casa del commiato Zammarchi in via Cavallera a Lograto. Il feretro verrà poi portato al tempio crematorio di Sant'Eufemia. La camera ardente è aperta per le visite dalle 8 alle 20.