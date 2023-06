Stroncata dalla malattia, muore maestra e mamma di due figli

I ‘suoi’ bambini non la dimenticheranno mai: ha instillato il seme della conoscenza in generazioni di alunni delle elementari del paese, seguendoli con affetto anche dopo la fine delle scuole, trasmettendogli la grande passione per la botanica e la cura dell’orto. È un giorno triste per Caino che piange la morte della maestra Monica Minetta: aveva 60 anni e da oltre 30 insegnava matematica e italiano agli studenti della primaria del paese.

A stroncarla è stata una terribile malattia, contro la quale combatteva da tempo: si è spenta in un letto dell’ospedale Richiedei di Gussago, dove era ricoverata da qualche giorno, tra le braccia del marito e dei suoi due figli (il più piccolo ha solamente 15 anni).

Amata e stimata da tutti a scuola, come in paese: sono decine i commoventi messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto. "Ora sei una stella, ti ricorderemo per la tua dolcezza, la tua creatività e il tuo sorriso", si legge. E, ancora: "Ciò che un’insegnante scrive sulla lavagna della vita, non potrà mai essere cancellato", scrivono i genitori e gli alunni delle quinte. "La nostra scuola perde un grande supporto", è il pensiero dei colleghi.



Anche il sindaco di Caino, Cesare Sambrici, e tutta l’amministrazione comunale hanno espresso cordoglio per la morte della storica insegnate, capace di lasciare un ricordo indelebile in tutti i suoi alunni.

Tra le tante iniziative quella di dotare la scuola di un orto che proprio per onorare la sua memoria porterà il suo nome. L’ultimo commosso saluto sarà celebrato alle 16 di domani, giovedì 15 giugno, nella chiesa parrocchiale di Caino.