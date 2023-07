“Una grande dottoressa, una persona che si è preoccupata della salute degli altri fino all'ultimo”, così Monica Inverardi viene ricordata sui social da una delle centinaia di pazienti di cui si prendeva costantemente cura con professionalità, delicatezza e gentilezza.

Il commosso ricordo dei pazienti

Stroncata da una malattia, contro cui ha combattuto con determinazione e coraggio e senza mai perdere le speranze, la dottoressa Inverardi si è spenta nei giorni scorsi: aveva 59 anni. Medico di base a Gavardo prima, a Rezzato e Mazzano poi, era davvero amatissima dai suoi pazienti che, da quando si è diffusa a notizia della sua scomparsa, hanno innondato i social di commoventi e toccanti messaggi di cordoglio.

"Umana, gentile e sensibile: sarà difficile sostituirla"; "Una grandissima persona, così semplice, così umile, così brava: rimarrai per sempre nei nostri cuori", si legge tra centinaia di post affidati a Facebook. Un ricordo unanime che testimonia come prendersi cura degli altri, per la dottoressa Inverardi, fosse una missione e una passione prima che un mestiere.

Il funerale

Una folla commossa di persone è attesa per l’ultimo saluto: sarà celebrato alle 16 di domani, giovedì 13 luglio, nella chiesa parrocchiale di Gavardo, Comune dove la 59enne abitava. Oltre alle tante persone di cui si è presa cura negli anni, lascia nel dolore il figlio Gianluca, la nipote Celeste e lo zio Fabrizio.