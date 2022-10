Mamma e maestra, Monica muore a soli 48 anni: "Per sempre nei nostri cuori"

Un volto e un sorriso che resteranno impressi nei ricordi di intere generazioni, come i preziosi insegnamenti e l’amore che metteva nel suo lavoro. Sono quelli della maestra Monica Bossini: si è spenta nella notte tra martedì e mercoledì, a soli 48 anni, dopo aver combattuto contro un brutto male.

"Il ricordo della sua anima meravigliosa e gentile resterà sempre nei nostri cuori", si legge tra le decine di commosse testimonianze d’affetto apparse in rete nelle scorse ore. La prematura scomparsa della maestra ha addolorato profondamente la comunità di Botticino, dove la giovane donna viveva con il marito e il figlio e lavorava. Ha insegnato matematica a centinaia di bimbi delle scuole elementari del paese, che la ricordano per la dolcezza e la gentilezza. "Ci hai aiutati a diventare gli uomini e le donne che siamo oggi. Porteremo sempre nel cuore il tuo sorriso”, scrivono alcuni ex alunni.

Una maestra amata da generazioni di bimbi e stimata dai colleghi: "una donna e collega straordinaria, sempre carica di entusiasmo: solare, energica e sorridente. Una roccia che ha combattuto con grande forza interiore la sua battaglia”, così la 48enne viene descritta da un’insegnante.

La comunità di Botticino la ricorda come un persona generosa, solare e "di grande pregio umano e culturale": in queste ore si sta stringendo attorno al marito e al giovane figlio. Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto: il funerale sarà celebrato alle 15 di domani, venerdì 21 ottobre, nella chiesa di San Faustino e Giovita di Botticino Mattina.