Blitz milionario al caveau: condanne per oltre 230 anni di carcere

Trentuno condanne e due assoluzioni: è l'esito della sentenza di primo grado per l'assalto al caveau della Mondialpol di Calcinatello, un colpo che - se fosse andato a segno - avrebbe potuto fruttare ai banditi più di 80 milioni di euro. Venne sventato in tempo reale, quando i rapinatori erano già armati di tutto punto e si stavano preparando, dal pronto intervento dei corpi speciali dei Carabinieri.

Sono 33 gli imputati finiti a processo, accusati a vario titolo di tentata rapina, furto pluriaggravato e detenzione di armi da guerra: per due di loro, come detto, c'è stata l'assoluzione. Per tutti gli altri è arrivata una prima condanna, per un totale di oltre 230 anni di carcere (la Procura aveva chiesto 337 anni). Tre gli uomini considerati al vertice della manda: Tommaso Morra, condannato a 16 anni e 4 mesi; Giuliano Franzé, 12 anni e 4 mesi; Giuseppe Iaculli, 12 anni e 2 mesi.

Tutte le condanne

Pesanti anche le altre condanne: 13 anni a 10 mesi a Daniele Russo, 12 anni e 10 mesi a Cosimo Mastrangelo, 12 anni a Gerardo Conversano, 10 anni a Vincenzo Carbone, Giuseppe Fratepietro, Jetmir Smakaj, Emilio Vurchio e Arcangelo Zamparino, 8 anni e 6 mesi a Michele Riontino, 7 anni e 8 mesi ad Antonio Nardacchione, 6 anni e 4 mesi a Sergio Sabino, 6 anni e 2 mesi a Francesco e Giovambattista Pelullo, 6 anni a Cosimo Carbone e Gaetano Saracino, 5 anni e 8 mesi a Giancarlo Lombardi, 5 anni e 6 mesi a Gianfranco Sgaramello, 5 anni e 4 mesi a Luigi D'Alessandro, 5 anni a Francesco Gaeta, 4 anni e 10 mesi a Raffaele Russo, 4 anni e 6 mesi a Michele Cotugno, 4 anni e 4 mesi ad Antonio Renzulli, 3 anni e 4 mesi a Claudio Cascino, 3 anni a Roberto Franzè, 1 anno e 10 mesi a Gianenrico Formosa. Nel lungo elenco anche due guardie giurate che avrebbero fatto da "talpa": Massimiliano Cannatella e Vito Musica, entrambi condannati a 6 anni di carcere. "Mamma, aiutami tu", avrebbe detto uno dei due (intercettato) quando il blitz delle forze dell'ordine era ormai cosa certa.