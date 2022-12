Auto si ribalta e finisce contro un albero: conducente in gravi condizioni

Brutto incidente stradale sul lago di Endine (Bg). Poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 21 dicembre, un uomo di 70 anni ha perso il controllo della sua Fiat Panda, mentre viaggiava verso località Cà degli Osei, a Monasterolo del Castello. Dopo aver sbandato, l'utilitaria è finita in una scarpata, schiantandosi contro un albero e ribaltandosi su un lato.

Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra dei volontari di Lovere, un’automedica e un’ambulanza. È stato necessario tagliare il tettuccio dell'auto, per poter estrarre il ferito dall'abitacolo. Una volta consegnato ai sanitari, è stato caricato su un'autolettiga e portato d'urgenza in ospedale.