Colpo grosso: in una tabaccheria bresciana vinto 1 milione di euro

Colpo grosso, è proprio il caso di dirlo: al bar tabaccheria Zerodue di Molinetto di Mazzano un ignoto vincitore ha sbancato il 10eLotto vincendo 1 milione di euro. Tutto questo giocando una schedina da un solo euro.

La vincita risale a martedì 11 maggio ed è stata confermata dalle agenzie di settore, e dalla stessa tabaccheria con un post su Facebook: “La dea bendata bacia ancora un nostro cliente, con 1 milione di euro”. I numeri dell'estrazione: 11, 20, 31, 54, 59, 65, 71, 76, 85 e 90.

In un solo giorno vincite per 34,3 milioni

Nelle estrazioni di martedì sono state cumulate vincite per 34,3 milioni, oltre un miliardo e mezzo dall'inizio dell'anno. Altri fortunati giocatori a San Felice Circeo, provincia di Latina, con un terno al Lotto da 45mila euro, poi a Cafasse (Torino) per 13.500 euro e a Nola (Napoli) per 12.475 euro. Nota curiosa: vincita record alla Zerodue di Molinetto, ma non è la più alta di sempre. Pochi anni fa, infatti, erano stati sbancati ben 5 milioni di euro al Gratta&Vinci.