Si sporge dalla finestra per fare le pulizie: morta dopo un 'volo' di 6 metri

Si è spenta in ospedale Teresa Perna Pirondi, la donna di 80 anni che lunedì 13 settembre era precipitata da una finestra della sua abitazione a Moglie, in provincia di Mantova.

Come ogni giorno, la donna stava sistemando la sua camera da letto, quando si è sporta per pulire la finestra e ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto da un’altezza di 6 metri.



Tempestivo era stato l’arrivo dei soccorsi: l’anziana era stata portata in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Cremona ed era stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Troppo gravi le lesioni riportate, purtroppo: Teresa è spirata nella serata di martedì.