Non è ancora stata fissata la data del funerale di Mirko Serpelloni, il ragazzo di 27 anni di Bagnolo Mella morto ormai due settimane fa per le conseguenze di una caduta dal tetto di un'azienda: era sulla copertura della Errepi Interni di Manerbio quando sarebbe improvvisamente precipitato di sotto per il crollo di un lucernario. A seguito dell'incidente era stato subito soccorso e trasferito in ospedale, ricoverato in condizioni disperate: tempo pochi giorni e il suo cuore ha finito di battere.

Indagini per omicidio colposo

L'episodio è stato per ora catalogato come un incidente sul lavoro: Mirko Serpelloni in realtà pare avesse già concluso il suo turno – era dipendente della Bettinelli Group di Robecco d'Oglio, provincia di Cremona: la stessa azienda per cui lavora anche il padre – ma fosse comunque salito sul tetto per un ulteriore sopralluogo. I suoi colleghi di lavoro erano a poche decine di metri di distanza ma non si sarebbero accorti di nulla.

Per quanto accaduto la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia sul corpo del povero Mirko. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che mantengono però il massimo riserbo. Intanto la famiglia attende il nulla osta per la sepoltura. Il giovane Mirko ha lasciato nel dolore i genitori Roberto e Maruska, la sorella Eva: noto sui social come Mirco Sick, il ragazzo era un abile e apprezzato illustratore.