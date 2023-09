Morto a 27 anni cadendo dal tetto: il paese in lutto per l’addio a Mirko

A oltre due settimane dal decesso è stata fissata la data del funerale di Mirko Serpelloni, vittima di un tragico infortunio sul lavoro a soli 27 anni. "Un animo buono, un ragazzo vivace e geniale con molti talenti", così viene ricordato a Bagnolo Mella, dove viveva da sempre. Proprio nella basilica del paese della Bassa, alle 10.30 di sabato 30 settembre, verranno celebrati i funerali: attesa una folla commossa di persone.

A stringersi attorno a mamma Maruska, papà Roberto e alla sorella Eva ci saranno glia amici di sempre, i colleghi della Bettinelli Group di Robecco d'Oglio (Cr), azienda per cui Mirko lavorava, ma anche le tantissime persone che lo conoscevano e stimavano come illustratore e musicista.

Indagini per omicidio colposo

Il nulla osta per la sepoltura del 27enne è arrivato solo poche ore fa, al termine degli accertamenti, tra cui l’esame autoptico, effettuati dagli inquirenti. Ancora molti i punti su cui la Procura di Brescia intende fare luce: di certo, al momento, c’è l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo.

Il drammatico incidente mercoledì 6 settembre alla Errepi Interni di Manerbio: pare a seguito del crollo di un lucernario, il 27enne era precipitato dal tetto dell’azienda. Pare avesse già concluso il suo turno ma era comunque salito sul tetto, forse per un ulteriore sopralluogo. I suoi colleghi di lavoro erano a poche decine di metri di distanza ma non si sarebbero accorti di nulla. Ricoverato in terapia intensiva, alla clinica Poliambulanza di Brescia, non è sopravvissuto alle ferite: il povero Mirko è morto dopo sei giorni di agonia.