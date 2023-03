Stroncato in pochi mesi dalla malattia, imprenditore muore a soli 45 anni

"In un giorno per noi molto triste, vogliamo ricordarti con il sorriso e la gioia di vivere che ci hai sempre donato": è il saluto della Pedretti Serramenti - l'azienda di famiglia, fondata dal padre Franco - che ricorda così Mirko Pedretti, morto lunedì a soli 45 anni per gli esiti di una grave malattia, che l'aveva colpito solo pochi mesi fa.

Chi era Mirko Pedretti

Abitava a Sovere, affacciato sul Sebino bergamasco, ma è morto a Pisogne, dov'era ormai ricoverato da qualche giorno. Gli amici lo ricordano per i suoi infiniti sorrisi, la disponibilità, la voglia di mettersi in gioco: dopo aver lavorato alla Pedretti Serramenti, da pochi anni aveva aperto una nuova azienda, la SF, con sede a Rogno.

Erano in tantissimi al suo funerale, celebrato mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sovere. La salma è stata tumulata al cimitero di Pianico, accanto alla tomba della madre. Oltre al padre Franco, Mirko Pedretti lascia nel dolore l'amata moglie Francesca e l'adorata figlia Alessia.