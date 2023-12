“Una donna di grande tempra; una professionista eccellente e sensibile”: così viene ricordata la dottoressa Mirella Francia, pediatra nota e stimata in città che – nel corso di decenni di lavoro – si è presa cura di intere generazioni di piccoli pazienti. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto apparsi nelle ultime ore: in molti la ricordano per il grande altruismo, la sensibilità e l’empatia.

Bresciana d’adozione, la dottoressa Mirella Francia era arrivata nella nostra città nel lontano 1962 insieme al marito Renzo Capra, direttore e poi a lungo presidente dell’azienda dei servizi municipalizzati (Asm) di Brescia, spirato due anni fa all’età di 92 anni.

La dottoressa Francia lascia nel dolore il figlio Pierlamberto, le figlie Anna Maria ed Eleonora e gli adorati nipoti, attorno ai quali si sono stretti decine di familiari e amici in attesa dei funerali. La cerimonia funebre è fissata per sabato 30 dicembre, alle 10.30, nella chiesa Sant'Afra, in corso Magenta a Brescia. La salma sarà poi sepolta nel cimitero di Folignano di Ponte dell'Olio (Pc) dove già riposa il marito scomparso nel novembre del 2021.