Strada troppo stretta, scontro tra auto: donna soccorsa in codice rosso

Due persone ferite, di cui una soccorsa in codice rosso, nell’incidente avvenuto verso le 19 di ieri (giovedì 12 ottobre) a Milzano lungo via Papa Giovanni XXIII. Lo scontro ha coinvolto due veicoli, ed è probabile che la strettezza della strada abbia contribuito al sinistro, rendendo difficile il passaggio contemporaneo di due veicoli.

L’impatto sarebbe stato laterale e non particolarmente violento, ma inizialmente si è temuto il peggio per la donna di 61 anni alla guida di una delle due macchine: è stata infatti soccorsa in codice rosso dai volontari della Croce Bianca di Leno e poi trasferita d’urgenza al Civile di Brescia. Per fortuna, l’allarme è rientrato dopo il ricovero nel nosocomio cittadino: la 61enne non sarebbe in condizioni critiche. Ferito anche il giovane che era al volante dell’altra auto: è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri per i rilievi di rito. La strada che collega Milzano a Cigole è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Â