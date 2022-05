Morto l'ex sindaco Armando Pietta: lutto in paese

La comunità di Milzano piange la scomparsa di Armando Pietta: l’ex sindaco si è spento mercoledì, all’età di 78 anni. All’inizio degli anni ’90 (dal 1995 al 1999) ha guidato il paese della Bassa. Era molto noto, e non solo per il suo impegno come amministratore comunale: prima della pensione aveva lavorato per anni all’ospedale di Manerbio, ricoprendo incarichi amministrativi.

A dare la notizia della sua scomparsa è stata la parrocchia del paese, con un post su Facebook: “Ricordiamolo nella preghiera personale del suffragio e porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari”, si legge.

Da tempo combatteva contro una grave malattia, che non gli ha lasciato scampo. In molti, in queste ore, si sono stretti attorno ai familiari dell’ex sindaco, che lascia nel dolore la moglie Pinuccia, la figlia Chiara e il fratello Primo. La salma dell’ex sindaco riposa presso la casa funeraria Rebessi di Pontevico: l’ultimo saluto sarà celebrato sabato mattina, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Milzano.