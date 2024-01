Travolto da una mietitrebbia mentre riposa: è senza una gamba e senza identità

Il viaggio della speranza, il dramma della solitudine: a migliaia di chilometri da casa, arrivato in Italia in cerca di fortuna, ha perso una gamba a seguito del terribile incidente subito solo pochi mesi fa, nelle campagne di Castiglione delle Stiviere, travolto da una mietitrebbia in movimento. Dopo un lungo ricovero al Civile, è stato ora trasferito in ospedale a Montichiari: il giovane, classe 1993 come da lui stesso riferito, non è ancora stato identificato con certezza.

La sua triste storia

Lo scrive la Gazzetta di Mantova, che riporta con parziali dettagli la sua triste storia. Originario del Marocco, come tanti aveva deciso di intraprendere un viaggio verso l'Europa, in cerca di una vita migliore. Prima in Spagna, dove ha raccontato di aver subito violenze: poi il respingimento e un secondo viaggio, stavolta fino all'Italia, e ancora violenza. Non è chiaro come sia arrivato in Lombardia: sta di fatto che la sera del 27 settembre scorso, come detto, venne travolto da una mietitrebbia mentre stava riposando in un campo.

Ricoverato d'urgenza al Civile, è stato subito operato ma non è stato possibile salvare il suo arto inferiore. Dopo mesi di riabilitazione a Brescia, la sua nuova vita ricomincia dai reparti dell'ospedale di Montichiari. “Al momento non è chiaro cosa ne sarà di lui dato che, senza documenti e senza tessera sanitaria, non è detto che ottenga la possibilità di avere una protesi per recuperare un po' di mobilità”, scrive ancora la Gazzetta di Mantova.