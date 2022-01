Precipita nel dirupo con la bici, 51enne muore sotto gli occhi degli amici

Stava affrontando un sentiero in bicicletta, quando avrebbe perso il controllo della sua mountain-bike finendo per precipitare in un dirupo: un impressionante e fatale 'volo' di 90 metri. Per Michele Zanelli, 51enne di Lumezzane, non c'è stato più nulla da fare. È accaduto nel pomeriggio di sabato, poco dopo le 12.30, nei boschi di Aviatico, sulle montagne dell'Alta Valseriana.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono accorsi gli uomini del Soccorso Alpino di Gazzaniga con l'elicottero decollato da Milano e i Vigili del Fuoco. Il loro intervento purtroppo è stato vano: non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell'uomo e recuperare la sua salma, poi portata a valle. Al momento del fatale incidente il 51enne si trovava con degli amici, che hanno subito dato l'allarme.

Zanelli era sposato e aveva due figli. Viveva nella frazione Lumezzanese di Gazzolo, dov'era molto conosciuto, soprattutto per l'attività artigianale avviata insieme a fratello.