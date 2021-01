Il dramma di Michele: ucciso da un tumore a soli 46 anni

Lonato del Garda piange la prematura scomparsa di Michele Malagnini: si è spento a soli 46 anni, ucciso da un tumore. Una malattia contro cui ha combattuto per anni e che, alla fine, non gli ha lasciato scampo. Le sue condizioni sono precipitate nei giorni scorsi e per lui non c’è stato nulla più nulla da fare: è spirato circondato dall’affetto dei familiari e dei tanti amici che gli sono sempre stati vicini.

Molto conosciuto a Sedena di Lonato, dove viveva da sempre, lascia nel dolore la mamma Mari, il papà Vittorio e le sorelle Sandra ed Enrica. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente nella frazione della cittadina Gardesana: “Rimarrai sempre nel cuore di quanti ti hanno voluto bene”, si legge tra i tanti messaggi di cordoglio. L’ultimo saluto è stato celebrato, mercoledì pomeriggio, nel Duomo di Lonato del Garda.