Per oltre un mese ha terrorizzato i dipendenti di numerose attività del Bresciano: tabaccherie, sale slot, bar e infine 4 supermercati. Ora per l’uomo, ma pure per la sua fidanzata, è arrivato il momento di saldare i conti con la giustizia. Per Michele Damiani, 45enne bresciano, e per la 54enne di Darfo Emanuela Pe si sono aperte le porte del carcere di Brescia (le manette sono scattate lo scorso 3 febbraio).

8 rapine in poco più di un mese

Al termine delle accurate indagini svolte dai carabinieri di Breno, il giudice per le indagini preliminari ha infatti emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la coppia. Nei guai sono finite altre due persone che avrebbero collaborato alle rapine, ma con ruoli marginali: si tratta di un 60enne milanese e di un 61enne bresciano. Nei loro confronti è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Otto le rapine che gli inquirenti attribuiscono a Michele Damiani (fruttate in tutto 13 mila euro), tutte commesse tra il 3 gennaio e il 13 febbraio del 2023. Quasi sempre identico il copione: il 45enne, dopo aver fatto irruzione nelle attività con il volto travisato, minacciava i dipendenti con una pistola (una semiautomatica calibro 6), oppure con un coltello o un cacciavite, per mettere le mani sui soldi presenti in cassa.



La compagna lo avrebbe accompagnato solo in alcuni occasioni, spianandogli la strada: sarebbe stata lei ad effettuare alcuni accurati sopralluoghi nelle attività poi finite nel mirino del 45enne.

Incastrato da un tatuaggio

Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime dei colpi - e in alcuni casi alle immagini delle telecamere di sorveglianza - i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del rapinatore: a renderlo particolarmente riconoscibile sarebbe stata anche la scritta "la mano destra di Dio", tatuata sulle dita usate per impugnare la pistola. Un particolare che non è sfuggito al dipendente della tabaccheria Sberna di Rezzato, la prima attività rapinata lo scorso 3 gennaio. Sette giorni più tardi il 45enne è entrato in azione al Vero Caffè di Roncadelle, poi al negozio Action e alla sua slot Admiral di Castel Mella. Nel mese di febbraio aveva ripulito le casse di 4 supermercati della Valcamonica (Eurospin di Costa Volpino; Md di Gianico; In’s di Artogne e Migross di Pian Camuno).

Minacce a dipendenti e clienti

Proprio durante la rapina al Migross, il malvivente non aveva esitato a minacciare un cliente del supermercato che aveva tentato di fermarlo, lanciandogli addosso una cassa di ciliegie: “Se te ven sa, te spare! Go la pistola” ("Se vieni qua, ti sparo! Ho la pistola").

Le manette per Damiani erano scattate in flagranza di reato. I carabinieri di Breno, che lo stavano osservando da settimane, lo avevano arrestato lo scorso febbraio: stava minacciando la cassiera del Conad City di Passirano per mettere le mani sull’incasso. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere: come scrive il giudice nell’ordinanza, i proventi delle rapine sarebbero l’unica fonte di guadagno del 45enne, disoccupato e con alle spalle numerose segnalazioni per reati contro il patrimonio, per tale ragione "se lasciato in libertà può commettere nuovamente delitti della medesima specie".